Der "Hausarrest" bringt Kader Loth (47) ans Ende ihrer Kräfte! Aufgrund der aktuellen Umstände in Deutschland und dem Rest der Welt verbringt auch das Reality-TV-Sternchen seine Zeit gerade zu Hause in den eigenen vier Wänden. Doch das Social Distancing hinterlässt Spuren – und Kader leidet so richtig unter der Situation. Sie verrät gegenüber Promiflash: Die Quarantäne führe bei ihr zu schweren, gesundheitlichen Problemen.

"Wegen der Isolation sind meine Depressionen zurück. Ich hoffe, ich überlebe die lange Strecke, bis die Krise vorbei ist", gesteht die 47-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ohne Sport und andere, kreative Freizeitaktivitäten habe sich ihr Zustand ziemlich verschlechtert und sie müsse von jetzt an sogar regelmäßig mit ihrer Therapeutin telefonieren. "Wir gehen nur raus, um einzukaufen. Ansonsten spazieren gehen im Wald und kochen, lesen, streiten! Also ein Rentnerleben", beschreibt sie ihren derzeitigen Tagesablauf und bete jeden Abend dafür, dass der Albtraum bald vorbei sei.

Nachdem Kader sich 2018 nach einer schweren Endometriose-Erkrankung die Gebärmutter entfernen ließ, hatte nicht nur ihre Ehe mit Ismet Ali gelitten, sie verfiel auch in schwere Depressionen. Im vergangenen Jahr erklärte sie allerdings, dass es ihr nach der schweren Zeit endlich wieder besser gehen würde.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kader_loth Kader Loth

Splash News Kader Loth in der The Liberate Bar in Berlin im Oktober 2019

AndreasSuhr/face to face/ActionPress Kader Loth bei der Premiere von "Der größte Schwanensee der Welt"



