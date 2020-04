Da platzt selbst ihr die Hutschnur! Vor wenigen Tagen erklärte Christina Graß (31), dass sie aktuell vergebens auf Jobsuche ist. Eigentlich hatte die Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin geplant, in ihren alten Beruf als Pharmareferentin zurückzukehren. Christina glaubt allerdings, dass sie aufgrund ihrer Reality-TV-Vergangenheit nur Absagen bekommt. Einige halten das hingegen für absoluten Quatsch – so zum Beispiel Yeliz Koc (26). Doch das will Christina so nicht auf sich sitzen lassen!

Im Netz stellte Yeliz kurz nach Christinas Interview klar, dass sie das Ganze albern finde und man sich mit 100.000 Followern nicht so wichtig nehmen und wie ein Star aufführen solle – Christinas Reaktion ließ daraufhin nicht lange auf sich warten. "Ich betitle mich nicht als etwas Besseres oder sage: Juhu, ich stehe in der Öffentlichkeit. Nein, ich bin immer noch ein ganz normaler Mensch", erklärte die 31-Jährige aufgewühlt in ihrer Instagram-Story. Ob sie sich hier tatsächlich auf Yeliz' Stichelei bezieht, ist nicht bekannt – doch es scheint ihr extrem am Herzen zu liegen, das ein für alle Mal klarzustellen.

"Ich habe einfach nur den Wunsch geäußert, dass ich gerne wieder da arbeiten würde und habe von meinem Problem erzählt. Muss da wieder jeder seine Interpretation reinstecken", erklärte Christina weiter. Außerdem sei sie nicht die Einzige, die Probleme damit habe, nach der Bachelor-Zeit beruflich wieder Fuß zu fassen: "Es ist halt einfach so... Ich kann nur davon sprechen, wie ich vorher in einem Unternehmen wahrgenommen wurde und wie es halt jetzt ist [...]. Ich kann nur das sagen, was mir widergespiegelt wurde, und das sind Sachen, die ich einfach daraufhin schließe."

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yelilz Koc, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Graß

Anzeige

Instagram / christina_grass_ Christina Graß, Kuppelshow-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de