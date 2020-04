Junge Models in einer Villa in L.A., endlose Drehtage und eine Menge verrückter Ideen. Die Tage am Set einer TV-Show können sehr lang werden – gerade bei einer großen Produktion wie Germany's next Topmodel. Aber was machen die Girls eigentlich mit ihrer freien Zeit? Nach Langeweile sehen die neuesten Online-Posts der Mädchen jedenfalls nicht aus. Ist es das, was Model-Mama Heidi Klum (46) meint, wenn sie sagt: "Üben, üben, üben"?

Dass die Models der 15. Staffel wenig Probleme mit Nackt-Shootings haben, bewiesen sie bereits in zwei Folgen der Show. Die Bilder, die einige der Teilnehmerinnen nun auf Instagram posten, zeigen, dass auch in der Villa fleißig an den Posen gefeilt wurde – und das nicht immer voll bekleidet. Offensichtlich hatten die Mädels auch hinter den Kulissen Spaß zusammen und haben sowohl vor als auch hinter der Kamera experimentiert. Den Followern der Ladys gefallen die Einblicke auf jeden Fall, wie Kommentare unter Maribels Schnappschüssen zeigen. "Die Bilder sind wunderschön", schreibt ein Fan.

Mobiltelefone sind in der Model-Villa natürlich streng verboten. Um den Teilnehmerinnen trotzdem einen kreativen Zeitvertreib zu bieten, werden ihnen jedes Jahr Kameras zur Verfügung gestellt – die wurden, wie es scheint, ausgiebig genutzt.

Anzeige

Instagram / vivianelizabeth_ GNTM-Vivian posiert in LA auf dem Balkon

Anzeige

Instagram / maribeltodt GNTM-Maribel zeigt sich in Schaum-Kleid

Anzeige

Instagram / anastasia.gntm2020.official Sarah, Anastasia, Tamara und Maureen bei GNTM 2020

Wie findet ihr die Fotos der Mädels? Megaschön! Eher nicht so toll. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de