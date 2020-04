Im Leben von Sarah Harrison (28) hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert. Nach ihrer Teilnahme bei Der Bachelor 2015 fand sie in Fitnesstrainer Dominic (28) endlich ihren Mr. Right. Die beiden sind mittlerweile verheiratet und erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Aber nicht nur in Sachen Familienplanung hat sich bei der Influencerin einiges getan, sondern auch in Bezug auf ihr Styling: Das bewies Sarah jetzt mit ein paar Thowback-Pics.

Am vergangenen Wochenende durchforstete die YouTuberin alte Fotos auf ihrem Laptop und nahm ihre Follower per Instagram-Story mit auf ihre Reise in die Vergangenheit. Unter anderem teilte sie mit ihren Fans ein Bild, auf dem sie noch braune Haare hatte und offensichtlich eine besondere Vorliebe für extrem voluminöse Frisuren. Sarah musste bei dem Anblick des Bildes selbst schmunzeln – und auch über die XXL-Ohrringe.

Ein weiteres Pic machte aber auch deutlich, dass sich ihr Look nicht komplett verändert hat. Auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2013 trägt sie ihre Mähne zwar noch platinblond, aber die Frisur ist bei Sarah ein echter Klassiker. "Den Dutt trage ich heute noch gern", schrieb sie unter dem Schnappschuss.

Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

Throwback-Pic von Sarah Harrison

Sarah Harrison im Jahr 2013



