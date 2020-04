Bei Germany's next Topmodel steht das Modeln im Vordergrund – eigentlich! Seit 13 Wochen müssen sich die Kandidatinnen in Challenges, bei Foto-Shootings und den Eliminationwalks vor Modelmama Heidi Klum (46) und ihren wechselnden Gastjuroren beweisen. Dabei fällt dieses Jahr eines auf: Die Mädels müssen so viel tanzen wie noch nie. Wird "Germany's next Topmodel" 2020 immer mehr zu Let's Dance?

Für einen Eliminationwalk in Folge neun mussten die Teilnehmerinnen bereits Choreografien mit Tänzer Micky K. einstudieren. In Episode elf stattete "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (39) den Girls einen Besuch ab. Er brachte den Models Tanzeinlagen zu Tango, Charleston und Co. bei, die sie mit ihm vor Heidi und Gastjurorin Rebecca Mir (28) zum Besten geben mussten. In der 13. Show-Ausgabe müssen die Mädchen nun schon wieder das Tanzbein schwingen.

Es gilt, eine Performance der Pussycat Dolls zu lernen und diese vor keiner Geringeren als Leadsängerin Nicole Scherzinger (41) selbst darzubieten. Findet ihr, bei GNTM wird in diesem Jahr zu viel getanzt? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / massimo__sinato Die Top Ten von GNTM 2020 mit Vika Kleinfelder Cibis, Rebecca Mir und Massimo Sinató

Anzeige

Instagram / bianca.gntm2020.official Maureen, Sarah, Bianca, Tamara, Maribel und Johanna von GNTM 2020

Anzeige

Action Press / Backgrid Nicole Scherzinger nach ihrem Auftritt bei "X Factor: Celebrity"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de