Na, erkannt? Sie wurde als Model, Sängerin und Schauspielerin einem internationalen Publikum bekannt, ihr bürgerlicher Name lautet Tara Leigh Patrick. So richtig berühmt wurde die Blondine schließlich durch ihre Paraderolle der Lani McKenzie in der Kultserie Baywatch. Und ihr Debütalbum produzierte einst niemand Geringeres als die Musiklegende Prince (✝57). Welche Promi-Dame präsentiert sich also mit diesen heißen Fotos im Netz?

Die Antwort: Carmen Electra (48)! Auf aktuellen Instagram-Pics präsentiert sich die Schönheit in einem superengen, blauen Badeanzug. Damit stellt sie nicht nur ihren Traumkörper zur Schau, sondern beweist auch ihre Sportlichkeit: Die "Go Go Dancer"-Interpretin macht auf den Schnappschüssen einen Handstand und pustet dabei gleichzeitig in eine Party-Tröte!

Der Anlass für die Akrobatik-Einlage vor der Kamera: Der 48. Geburtstag der TV-Bekanntheit! Diesen besonderen Tag konnte Carmen aufgrund der aktuellen Lage allerdings nicht mit einer großen Party feiern, stattdessen verbrachte sie ihn in Selbst-Quarantäne. In Feierlaune war sie offenbar trotzdem, wie die Bilder zeigen.

Getty Images Carmen Electra bei den Beauty Awards in L.A. im Februar 2019

Getty Images Carmen Electra bei einer Gala in NYC im September 2018

Instagram / carmenelectra Carmen Electra im April 2020



