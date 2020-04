Dieser Look von Cameron Diaz (47) war eigentlich nicht gewollt. Gemeinsam mit Drew Barrymore (45) und Lucy Liu (51) war die Schauspielerin im Jahr 2000 in "Drei Engel für Charlie" zu sehen. Mit Erfolg - ein weiterer Film wurde drei Jahre später produziert. Dabei glänzten die Engel vor allem mit ihren Kampfkünsten und ihren stylishen Looks. Im ersten Teil überzeugte Cameron mit einer blonden Kurzhaarfrisur. Wie sie jetzt verriet, war dieser Haarschnitt allerdings alles andere als geplant.

In einem Live-Stream auf Instagram mit Star-Stylist Gucci Westman gestand sie nun, dass sie teilweise selbst Schuld an dem platinblonden Haarschnitt hatte. Denn kurz bevor die Dreharbeiten zu dem Streifen begannen, hatte sich die heute 47-Jährige ihre Haare braun gefärbt. "Wir wollen dich aber blond", bekam sie von der Crew dann zu hören, als sie am Set erschien. Innerhalb einer Woche musste sie ihre Mähne also von dunkel zu hell umfärben – was ihre Haare förmlich schmolz. "Es ist einfach zu dieser Länge zusammengefallen", gestand Cameron.

Auch wenn der Haarschnitt für die "Verrückt nach Mary"-Darstellerin zuerst ungewohnt war, habe sie sich doch schnell daran gewöhnt. "Es hat meine Liebe für kurze Haare geweckt. Ich denke gerade darüber nach, sie bald wieder abzuschneiden", plauderte die frisch gebackene Mutter aus.

Stuart C. Wilson/Getty Images Cameron Diaz in London

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Steve Jennings/Getty Images Cameron Diaz bei der Breakthrough Prize Awards Ceremony 2014



