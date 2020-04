Gwen Stefani (50) macht sich Sorgen um die schulischen Leistungen ihrer Kinder. Seit 2015 ist die Sängerin nicht mehr mit Gavin Rossdale (54) zusammen. Seither teilt sich das einstige Paar das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder Kingston (13), Zuma (11) und Apollo (6), die vorwiegend bei ihrer Mutter leben. Doch während der aktuellen Krise scheint die geteilte Erziehung ihre Tücken zu haben. Gwen hat Bedenken, dass die Kinder ihre Schulaufgaben nicht ordentlich machen, wenn sie bei ihrem Vater sind.

Wie eine Quelle nun der US Weekly verriet, sei die ehemalige No Doubt-Interpretin von der Situation gestresst. Ihre Jungs seien es gewohnt, eine gewisse Struktur in ihrem Leben zu haben, doch die sei derzeit nicht gegeben. "Besonders wenn Gavin auf die Kinder aufpasst, ist sie besorgt darüber, dass die drei sich nicht genug auf die Schule konzentrieren", plauderte die Quelle weiter aus. Die Familie wäre einfach froh, wenn die Krise bald vorbei sei.

Gwen ist aber nicht die Einzige, die sich mit der Homeschooling-Situation etwas schwertut. Auch Jana Ina Zarrella (43) gab bereits bekannt, dass ihre Motivation vor den Feiertagen stetig gesunken sei. "Noch nie habe ich mich so auf die Osterferien gefreut", postete die Moderatorin zu einem Bild auf Instagram, dass sie mit den Schulmappen ihrer Tochter zeigt.

Getty Images Gwen Stefani im Februar 2015

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Moschino Gwen Stefani und ihre Söhne Zuma, Apollo und Kingston bei der Moschino-Fashionshow

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella



