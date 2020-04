Solche privaten Schnappschüsse gibt es nicht alle Tage! Prinzessin Eugenie (30) und Jack Brooksbank (34) sind einfach nur glücklich. Im Oktober 2019 feierten die beiden ihren ersten Hochzeitstag. Nun könnte ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf dem Weg sein – zumindest wetten britische Buchmacher bereits darauf, dass die Tochter von Sarah Ferguson (60) und Prinz Andrew (60) bald ihre Schwangerschaft verkünden wird. Jetzt hat das Paar aber erst einmal einen anderen Meilenstein erreicht: Eugenie und James sind seit zehn Jahren zusammen!

"Jack und ich feiern heute unseren zehnten Jahrestag und wir haben das Glück, zu diesem Zeitpunkt beeinander zu sein", freute Eugenie sich auf Instagram. Wie glücklich die beiden sind, diesen besonderen Tag gemeinsam verbringen zu können, zeigen auch die zwei Fotos, die die Prinzessin veröffentlicht hat. Darauf strahlen sie und ihr Ehemann in die Kamera, während sie einen Ausflug in die Natur machten. In den Kommentaren ließen die Fans zahlreiche liebe Worte für das Paar da.

Die 30-Jährige ist sich jedoch bewusst, dass aktuell nicht jeder Verliebte bei seinem Partner sein kann und kam deshalb auf eine Idee: "Wenn jemand in dieser Woche Jahrestag hat, egal ob ihr in dieser schwierigen Zeit zusammen sein könnt oder nicht, wenn du ein Frontarbeiter bist, der seinem Partner sagen möchte, dass er ihn liebt, dann schick mir mir bitte ein Foto und eine Nachricht", forderte Eugenie ihre Community auf. Einige eingereichte Botschaften werde sie dann teilen.

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank an Weihnachten 2018

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Instagram / sarahferguson15 Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit



