Geheimnis gelüftet! Evanthia Benetatou (28) enthüllte jetzt, was hinter dem Frieden von Désirée Nick (63) und Claudia Obert (58) steckt. Bei Promis unter Palmen, der neuen Sat.1-Trash-Show, flogen zwischen den beiden ordentlich die Fetzen. Im Finale kam dann die plötzliche Wende, die Streithähne traten als harmonisches Duo auf. Jetzt redete Ex-Kandidatin Eva im Promiflash-Interview Klartext darüber, was sie von der Versöhnung der beiden hält.

Die 28-Jährige ist sich sicher: Der Schein trügt. Gegenüber Promiflash verriet sie nun exklusiv: "Ich glaube, es herrscht weder Streit noch Frieden, sondern von Claudias Seite aus, ganz einfache Gleichgültigkeit." Laut Eva sei die Obert einfach kein "nachtragender Mensch", und das sei anscheinend der Hauptgrund für den beigelegten Streit. Die Luxuslady gebe ihrer Meinung nach nicht viel darauf, wenn andere versuchen sie auf die Palme bringen. Stattdessen seien für die Hobby-Trinkerin andere Sachen wichtiger: "Sie ist eher auf sich und ihre Ziele fokussiert und schaut in ihrem Leben immer nach vorne und nicht zurück", betonte der Reality-TV-Star.

Für sie selbst war "Promis unter Palmen" ebenfalls kein Zuckerschlecken. "Ich bin ja auch nicht die Größte, und dann steht da so eine Désirée Nick neben mir, und die war ja so impulsiv. Da dachte ich mir, gleich klatscht die mir auch noch eine", erinnerte sich die brünette Schönheit bei Guten Morgen Deutschland an eine Situation zurück.

Anzeige

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Sat.1 Claudia Obert und Désirée Nick im Finale von "Promis unter Palmen"

Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image/ ActionPress Evanthia Benetatou und Claudia Obert



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de