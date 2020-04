Wie steht es um Vivian Coles Gesundheit? Vergangenen Donnerstag endete die Germany's next Topmodel-Reise für die Münchnerin. Sie schwächelte aber nicht nur mit ihrer Leistung. Auch gesundheitlich war Vivian vor ihrem Exit angeschlagen. In einer Folge war sie aufgrund starker Bauchschmerzen eingeschränkt und musste sich sogar von einem Arzt behandeln lassen. Gegenüber Promiflash verriet die Beauty, was genau mit ihr los war.

"Mir ging es in zwei Wochen leider nicht so gut, was man bei der Tanzperformance mit Ava Max und beim Schauspiel deutlich gesehen hat", erinnerte Vivian sich an die Dreharbeiten zurück. Trotzdem hätte sie immer ihr Bestes gegeben. "Auch wenn es in solchen Momenten vielleicht nicht den 100 Prozent meiner normalen Leistung entsprach", erklärte die 21-Jährige.

Doch was genau fehlte der gelernten Make-up-Artistin? "Ich habe regelmäßig Schübe, in denen sich mein Darm entzündet", verriet Vivian gegenüber Promiflash. Momentan gehe es ihr gut. Doch auch wenn die Schmerzen wiederkommen werden, aufgeben kommt für die Kämpferin nicht infrage: "Das wird mich niemals aufhalten!"

Vivian Cole

Vivian Cole im April 2020

Ex-GNTM-Kandidatin Vivian Cole



