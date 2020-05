Amy Childs (29) schwebt wieder auf Wolke sieben! Im September 2018 brachte der Reality-TV-Star sein zweites Kind zur Welt. Nur elf Monate nach der Geburt trennte sich die Blondine von dem Vater ihres Sohnes, Geschäftsmann Ritchie. Doch der Liebeskummer hielt nur kurz an – jetzt scheint der "The Only Way Is Essex"-Star endlich seinen Mister Right gefunden zu haben. Im Netz präsentiert die Zweifach-Mama den neuen Mann an ihrer Seite!

Mit einem Selfie aus dem Auto verkündete Amy nun ihr neues Liebesglück: "Wenn du endlich den Richtigen für dich triffst, wird plötzlich klar, warum alle anderen falschlagen. Ich liebe dich", schwärmte die 29-Jährige via Instagram. Doch wer ist der Glückliche, der freudestrahlend in die Kamera lächelt? Bei dem Bartträger handelt es sich um Geschäftsmann Tim. Das Paar soll sich erst vor Kurzem kennengelernt haben. "Es ist noch früh, aber Amy ist begeistert von Tim", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin New.

Doch die beiden Turteltauben meinen es offenbar durchaus ernst miteinander: Den rührenden Post der Beauty erwiderte der Unternehmer in den Kommentaren prompt mit den Worten "Liebe dich" und einem süßen Kuss-Emoji. Auch Amys Follower sind von den Neuigkeiten ganz angetan und sprechen dem Couple ihre Glückwünsche aus.

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, TV-Bekanntheit

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Mai 2020

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im April 2020



