Haben sich Zayn Malik (27) und Gigi Hadid (25) etwa verlobt? Erst vor wenigen Tagen überraschten der Sänger und das Model ihre Fans mit einer besonders erfreulichen Nachricht: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Nach den anfänglichen Gerüchten brach die Beauty ihr Schweigen und bestätigte ihre Schwangerschaft. Sorgen die werdenden Eltern jetzt noch für einen weiteren Höhepunkt? Der Musiker deutete darauf hin, seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht zu haben!

Der berühmte VIP-Juwelier George Khalife teilte in seiner Instagram-Story ein Bild von Zayns Arm mit einem seiner Armbänder. Doch neben dem Schmuckstück fällt besonders ein Tattoo des ehemaligen One Direction-Sängers ins Auge, das offenbar noch nicht lange den Körper des Musikers ziert. Mit geschwungener Schrift sind die Zeilen des Liebesgedichts "On Marriage" des Dichters Kahlil Gibran zu lesen – ein Werk, das oftmals bei Trauungen vorgelesen wird. Ob der Hottie also seiner schwangeren Freundin möglicherweise die Frage aller Fragen gestellt hat?

Das Paar hielt sich mit einer offiziellen Bestätigung der Verlobungsgerüchte bisher noch zurück. Doch ihre Liebe wächst von Tag zu Tag: Laut eines Insiders zeigen sich die Turteltauben regelmäßig ihre Zuneigung in Form von kleinen Gesten. Die zukünftigen Eltern können es offenbar kaum noch abwarten, als Trio ein neues Kapitel zu aufzuschlagen.

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Gigi Hadid im Februar 2020



