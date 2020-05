Fans von Scooter können gespannt sein: In nur wenigen Wochen bringt die Rave-Gruppe neue Musik auf den Markt! Drei Jahre ist es schon her, dass H.P. Baxxter (56) und Co. aktuelle Songs veröffentlicht haben. Ihre Platte "Scooter Forever" landete direkt in den Top-Ten-Albumcharts – kein Wunder, schließlich stehen ihre Supporter seit der Bandgründung 1993 geschlossen hinter dem Techno-Trio. Zum Dank verkündet jetzt H.P. höchstpersönlich die frohe Botschaft: Ende Mai gibt's einen neuen Track!

In einem Instagram-Video teilt der ehemalige DSDS-Juror mit: "Die neue Single kommt jetzt Ende Mai. Dann haben wir noch eine Single und noch eine Single. Also haben wir mindestens drei Singles, die kommen." Außerdem verriet H.P., dass sogar ein ganzes Album folge. "Das wird mega. Das wird ein Meilenstein in der Musikhistorie. Das verspreche ich euch. God saves the Rave."

Einziges Manko: Die noch immer anhaltende Gesundheitskrise macht Scooter-Konzerte unmöglich. "Wir warten eigentlich nur, dass wir endlich wieder auf Festivals können", beteuert der 56-Jährige und bringt abschließend seine Vorfreude erneut zum Ausdruck: "Los geht's, los geht's. Action, Randale, yeah!"

United Archives GmbH Scooter bei "The Dome" 1998

Getty Images H.P. Baxxter, Scooter-Frontmann

Getty Images Scooter im März 2004



