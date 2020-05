Ein absoluter Hingucker! Anlässlich der Met Gala sorgte Kim Kardashian (39) mit ihrer auffälligen Garderobe bei den Auftritten der letzten Jahre immer wieder dafür, dass ihren Fans der Atem stockte. 2016 schwebte sie passend zum Thema "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" in einem futuristischen Kleid über den roten Teppich. Doch jetzt offenbarte Kim, dass dieses legendäre Met-Gala-Outfit eigentlich ganz anders geplant war!

"Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendjemand weiß, aber wir hatten einen völlig anderen Look geplant: Ein bodenlanges Kleid aus Pailletten, das ich für die Met Gala tragen wollte", erinnerte sich Kim jetzt in einem YouTube-Video der französischen Modemarke Balmain, die für das Outfit des Stars an diesem Abend verantwortlich war. Der Keeping up with the Kardashians-Star gab seinen Fans dann auch noch einen Einblick in die Planung des besonderen Stylings: "Stattdessen wollten wir, dass es mehr metallisch wirkt. Wir haben einen Rock und ein Oberteil von einem anderen Look genommen und dann kombiniert." Und das neue Konzept sollte sich lohnen, wie Kim auf dem roten Teppich unter Beweis stellen konnte.

Begleitet wurde die Beauty auch 2016 von ihrem Ehemann Kanye West (42), der eine bestickte Jeansjacke trug und mit seiner Frau um die Wette schillerte. Besonders auffällig am Look des Musikers war aber ein ganz bestimmtes Accessoire: Mit hellblauen Kontaktlinsen brachte er seine Augen zum Strahlen.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2016



