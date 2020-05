Anlässlich des Muttertags verneigt sich Gigi Hadid (25) vor einer ganz besonderen Frau in ihrem Leben! Erst kürzlich verkündete das Supermodel seine Schwangerschaft. Im September erwartet sie ihr erstes Kind von Ex-One Direction-Sänger Zayn Malik (27). Die Schönheit denkt jetzt schon viel über ihre baldige Mutterrolle nach und weiß dabei offenbar ganz genau, welche Art von Mama sie werden möchte. Ihr größtes Vorbild ist niemand Geringeres als ihre eigene Mom Yolanda.

Auf Instagram postete die Schönheit ein altes Foto, das sie als Kind am Strand auf dem Schoss ihrer Mutter zeigt. "Fröhlichen Muttertag an die Frau, der ich versuche, bestmöglich nachzueifern. Ich liebe dich über alles. Du bist eine Superheldin!", schwärmte die 25-Jährige. Beide blicken auf dem Schnappschuss in dieselbe Richtung – wusste Klein-Gigi schon damals, dass sie in die gleichen Supermodel-Fußstapfen, wie ehemals Yolanda, treten wird? Jetzt will sie wohl nicht nur beruflich, sondern auch als Mutter denselben Weg wie die gebürtige Niederländerin einschlagen.

Die Hadid-Familienbande genießt wohl einen starken Zusammenhalt untereinander. Regelmäßig posten Gigi, Bella (23) und Anwar (20) auf Social Media Throwback-Pics aus ihrer Kindheit. "In ein paar Monaten sitzt deine Kleine bei dir auf dem Schoss, wie du einst bei deiner Mama", kommentierte ein User auf Instagram das Strand-Foto. Die Laufsteg-Queen und der Musiker sollen Gerüchten zufolge ein Mädchen bekommen.

Getty Images Yolanda Hadid Foster und Gigi Hadid auf der Victoria's Secret Fashion Show After Party, 2018

Getty Images Gigi Hadid und Yolanda Hadid Foster, 2016

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Hadid Foster mit ihren Kindern Gigi, Anwar und Bella



