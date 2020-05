Wow, im Kolle-Kiez ist in den kommenden Monaten ganz schön was los! Erst vor wenigen Tagen sorgten diese tollen News bei den GZSZ-Fans für Schnappatmung. Nach sieben Jahren kehrt Senta Sofia Delliponti (30) ans Set der Serie zurück. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, die die Daily für die Zuschauer bereithält: Denn während Senta ihr Comeback feiert, werden tatsächliche andere Lieblinge dem Cast den Rücken kehren.

Fans müssen nun stark sein, denn unter anderem verlassen Schauspieler den Kiez, die schon wirklich lange dabei sind. Wie RTL jetzt bekannt gab, werden Clemens Löhr (gespielt von Alexander Cöster) und Gamze Senol (gespielt von Shirin Akinci) bald nicht mehr in Babelsberg vor der Kamera stehen. Clemens bleibt der Serie immerhin im Hintergrund treu, wie er verrät: "Ich werde Regie machen." Ebenfalls bald nicht mehr dabei: Robert-Klee-Darsteller Nils Schulz und seine Serien-Tochter Annabella Zetsch (gespielt von Brenda Schubert), die sich beide neuen Herausforderungen stellen wollen.

Während sowohl Chryssanthi Kavazi (31) als auch Thaddäus Meilinger (38) bald aus ihren Babypausen zurückkehren, flimmern künftig auch neue Darsteller über die TV-Bildschirme. Seit wenigen Wochen ist Ronja Herberich als Merle am Start – auch Vildan Cirpan, die in der Serie Shirins Cousine Nazan verkörpert, und ihre Serien-Schwester Livia Gaiser in der Rolle der quirligen Leyla werden den Zuschauern noch länger erhalten bleiben.

RTL / Sebastian Geyer Clemens Löhr, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Rolf Baumgartner Robert (Nils Schulz) und Brenda (Annabella Zetsch) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

TVNOW / Rolf Baumgartner Leyla (Livia Gaiser), Shirin (Gamze Senol) und Nazan (Vildan Cirpan) in einer Szene bei GZSZ



