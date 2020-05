Huch, hat Annemarie Eilfeld (30) ihre Meinung über Trash-TV etwa geändert? Sie soll demnächst zumindest in einem solchen Format zu sehen sein: Zusammen mit ihrem Freund Tim Sandt soll sie neben sieben weiteren Pärchen dieses Jahr bei Das Sommerhaus der Stars mitmachen. Annemaries Teilnahme an der Show wäre eine große Überraschung, denn: Vor knapp zwei Jahren soll sie bereits angefragt worden sein und abgelehnt haben!

Die Gründe für diese Entscheidung erklärte sie gegenüber Promiflash in einem früheren Interview: "Für uns kam das nicht infrage, nicht, weil wir uns nicht super verstehen, aber wir haben uns einfach gesagt, bei dem, was wir zu tun haben, ist es schwer, das umzusetzen", so die Schlagersängerin im Juni 2018. Sie habe jedes Wochenende Auftritte, nebenbei mache sie noch Radiosendungen und auch ihr Freund müsse für seinen Job immer einsatzbereit sein. "Da geht so etwas nicht, das ist unmöglich umzusetzen, da müsste man schon einen neuen Monat erfinden, in dem noch nichts geplant ist."

War also nur ein voller Terminkalender das Problem? Nicht ganz: "Wir sind beide keine Reality-Fans, wir schauen das auch selber nicht und haben deswegen wahrscheinlich auch nicht so Bock drauf", fügte sie in dem Gespräch noch hinzu.

Getty Images Annemarie Eilfeld, Sängerin

Getty Images Annemarie Eilfeld mit ihrem Freund Tim

Getty Images Annemarie Eilfeld in Berlin, April 2016



