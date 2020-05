Geben sich Siria Campanozzi und Davide Tolone etwa eine zweite Chance? Die beiden hatten bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe gestellt und sich ihre gegenseitige Treue beweisen wollen. Doch der Plan ging nach hinten los: Davide flirtete in Sirias Augen etwas zu heiß mit Single-Lady Coco. Daraufhin entschied sich die Auszubildende, die Beziehung zu beenden und die Show zu verlassen. Ein Versöhnungsversuch scheiterte. Doch immer wieder häufen sich Gerüchte und Anzeichen bezüglich einer Annäherung der beiden: Jetzt hat Davide anscheinend sogar Sirias Hut getragen!

Der 20-Jährige zeigte sich in seiner Istagram-Story mit einem beigen Fischerhut und dieser kommt einigen Fans ziemlich bekannt vor: Er sieht nämlich genauso aus wie das Modell seiner Ex Siria! Womöglich war Davide zu dem Zeitpunkt sogar auf dem Weg zu ihr, denn die Pforzheimerin verbrachte den Abend desselben Tages nicht allein. In ihrer Story teilte sie einige Eindrücke von einem entspannten Filmabend. Besonders verdächtig dabei: ein zweites Glas Wein auf dem Tisch im Hintergrund. Wer genau ihr Gesellschaft leistete, verriet sie allerdings nicht.

Erst vor wenigen Wochen verriet Davide in der Talkshow Marco Schreyl, dass er um Siria kämpfen wolle. Er tauchte in der Sendung als Gast auf und überraschte seine Verflossene mit einem riesigen Blumenstrauß. Die 20-Jährige reagierte jedoch ziemlich zurückhaltend.

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi im April 2020

Instagram / davidedondale Davide Tolone im Mai 2020

Instagram / davidedondale Davide Tolone und Siria Campanozzi im RTL-Studio



