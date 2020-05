Gigi Hadid (25) hat offenbar hinsichtlich ihrer Familienplanung noch viel vor! Kürzlich erst bestätigten sich die Gerüchte um eine Schwangerschaft des Supermodels. Tatsächlich bekommt sie im September ihr erstes Baby von Zayn Malik (27). Aber obwohl der Knirps noch nicht das Licht der Welt erblickt hat, weiß Gigi wohl bereits, dass es nicht ihr letzter gemeinsamer Spross mit dem One Direction-Star sein soll. Die Beauty verkündete jetzt: Sie hätte gerne mehrere Kinder!

Erst seit Kurzem sind die beiden wieder ein festes Paar und besiegeln nun ihr gemeinsames Liebesglück mit ihrem ersten Nachwuchs. Dabei soll es kein Einzelkind bleiben, verriet ein Insider gegenüber People. Die 25-Jährige wünsche sich mit dem Sänger eine Großfamilie, hieß es weiter. "Die beiden hatten ihre Höhen und Tiefen, aber sie haben nie aufgehört, füreinander da zu sein. Jetzt bereiten sie sich zusammen auf ihr neues Leben vor", verkündete die Quelle. Auch in der Zeit, in der sie nicht zusammen waren, seien sie in einander verliebt gewesen, gab der Insider angeblich preis.

In der weltweit berühmten Familie um Model-Mama Yolanda und Immobilienmagnat Mohamed Hadid (71) haben bisher alle drei Beauty-Kids Gigi, Bella (23) und Anwar (20) eine erfolgreiche Model-Karriere eingeschlagen. Ob die Hadid-Malik-Nachkömmlinge wohl auch in die Fußstapfen dieser Laufsteggrößen treten werden?

Backgrid/ ActionPress Zayn Malik und Gigi Hadid im Januar 2020

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Instagram / yolanda.hadid Yolanda Hadid Foster mit ihren Kindern Gigi, Anwar und Bella, 2019



