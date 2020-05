Dieses Format stand wohl schon lange auf Denise Kappès' Liste! Seit Kurzem ist die Katze aus dem Sack: Die Teilnehmer für das diesjährige Sommerhaus der Stars sollen feststehen. Neben Bachelor in Paradise-Traumpärchen Carina Spack (23) und Serkan Yavuz (27) oder Iris Klein (52) und ihrem Mann Peter sollen auch Denise und ihr Freund Henning Merten dabei sein. Endlich! Denn Denise hatte diesen Plan schon einmal ins Auge gefasst: Beinahe hätte man die einstige Bachelor-Kandidatin schon 2018 in dem Format gesehen – allerdings damals noch mit dem Vater ihres Kindes, Pascal Kappés (29)!

Das verrieten die Influencerin und der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller einst in einem Promiflash-Interview: "Es war ja auch so, dass wir dieses Jahr die Zusage für 'Das Sommerhaus der Stars' hatten, also wir wären jetzt dabei gewesen und wir hatten echt Bock drauf", berichtete Denise im April 2018. Es sei eine spannende Herausforderung für ein Paar, das gerade frisch verheiratet ist – man lerne sich einfach besser kennen. Was die beiden dann doch von dem Einzug abgehalten hat? Denise war zu dieser Zeit gerade mit dem gemeinsamen Sohn Ben schwanger. "Ich glaube aber, dass das alles Schicksal ist, dass das passiert ist und dass ich schwanger geworden bin – wer weiß, wofür das alles gut ist", zog die Brünette abschließend ihr Fazit.

Tatsächlich weiß man nun, wofür es gut gewesen sein könnte: Pascal war offenbar einfach nicht der richtige Mann für das Reality-Sternchen und das TV-Experiment. Die Beziehung endete offiziell Anfang Juni 2018, noch während Denise' Schwangerschaft und damit auch nur wenige Wochen nach der Hochzeit, die im Februar desselben Jahres stattgefunden hatte. Über diese skandalträchtige Trennung ist nun aber längst Gras gewachsen. Mit ihrem Partner Henning ist die 29-Jährige seit Juni 2019 zusammen und so richtig glücklich. Die zwei haben erst kürzlich bekannt gegeben, sich gemeinsamen Nachwuchs zu wünschen.

Anzeige

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Anzeige

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de