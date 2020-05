Ariana Grande (26) gedenkt des Musikers Mac Miller (✝26)! Im Jahr 2018 schockierte der tragische Tod des Rappers die ganze Musikwelt – er war im Alter von 26 Jahren an einer Überdosis gestorben. Anfang dieses Jahres wurde dann posthum das Album "Circles" veröffentlicht, an dem er zu Lebzeiten noch gearbeitet hatte. Jetzt meldete sich seine Ex-Freundin Ariana mit emotionalen Worten zu seiner musikalischen Leidenschaft!

"Ich glaube, dass ihm nichts jemals mehr bedeutet hat als die Musik", erinnerte sich Ariana zuletzt in einem Interview gegenüber Apple Music an den verstorbenen Künstler. Er sei morgens aufgewacht und – noch verschlafen – direkt ins Tonstudio gegangen, um an seinen Projekten zu arbeiten. Die "God Is A Woman"-Interpretin war sich sicher: "Er war so ein Mensch, der wirklich jede einzelne Sekunde seiner Gedanken, seiner Zeit, seines Lebens seiner Musik widmete."

Im Interview schwärmte sie von seinen Liedern und äußerte noch einen Wunsch. Sie appellierte an alle Fans: "[...] [Seine Musik] ist so ein schönes Geschenk, mit dem er die Welt berührte, und ich glaube, er würde wollen, dass wir es schätzen und nicht vergessen."

Anzeige

Getty Images Rapper Mac Miller bei dem Konzert MTV's Wonderland

Anzeige

Getty Images Mac Miller und Ariana Grande beim Benefizkonzert "One Love Manchester"

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de