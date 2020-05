Miloš Vuković (38) hat Grund zum Feiern! In seiner Rolle als Paco Weigl ist er aus der RTL-Daily Unter uns nicht mehr wegzudenken. In der Vergangenheit hat seine Figur in der Schillerallee viele Schicksalsschläge erlebt. Nachdem er zuletzt sogar im Rollstuhl gesessen hatte und den Tod seiner Partnerin Elli verkraften musste, hat er erst vor Kurzem überraschend Teenager-Tochter Leni (Josephine Becker, 21) kennengelernt. Jetzt hat Miloš alias Paco ein beachtliches Jubiläum zu feiern: Am 17. Mai ist der beliebte Soap-Darsteller seit genau 20 Jahren dabei.

In einem RTL-Clip wird der 38-Jährige von seinem Serienkollegen Lars Steinhöfel (34) interviewt, mit dem er seit rund 15 Jahren vor der Kamera steht. Im Gespräch mit ihm erinnert sich Miloš an die Anfänge seiner Karriere zurück: "Ich bin ja direkt nach der Schule zu 'Unter uns' gekommen. Das war mein erster richtiger Job und das ist ein sehr spezielles Arbeiten, sehr professionell." Vor allem das entspannte Miteinander bei den Dreharbeiten in Köln schätzt der Frauenschwarm.

Und was sagt der gebürtige Koblenzer zur Entwicklung seines TV-Charakters? "Paco war ein Teenager und über die ganzen Jahre ist er ziemlich erwachsen geworden. Aber ich glaube, dass Paco nie wusste, was er will – bis Leni in sein Leben kam", philosophiert er über seine Rolle. Für die Zukunft wünsche er sich, einmal eine "Unter uns"-Folge in Spielfilmlänge zu drehen.

RTL/ Stefan Behrens Miloš Vuković als Paco bei "Unter uns"

Instagram / milosvukovic Lars Steinhöfel, Josephine Becker und Miloš Vuković am "Unter uns Set"

Instagram / alicahubiak Miloš Vuković, Josephine Becker und Alica Hubiak am "Unter uns"-Set



