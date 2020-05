Er möchte wohl endgültig sesshaft werden! Jake Gyllenhaal (39) ist seit Jahren als Schauspieler in Hollywood erfolgreich. Sein Privatleben hält er normalerweise jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Während 2018 noch darüber spekuliert wurde, ist mittlerweile bekannt, dass der Hottie mit dem Model Jeanne Cadieu liiert ist – und offenbar ist es ihm ernster, als viele dachten: Jake macht sich mittlerweile sogar Gedanken darüber, eine eigene Familie zu gründen!

In einem Interview mit der britischen Vogue plauderter der 39-Jährige ungewohnt offen über sein Privatleben. "Ich interessiere mich mittlerweile mehr für mein Leben als für meine Arbeit. Ich habe einen Punkt in meiner Karriere erreicht, an dem ich mich auf andere Weise hungrig fühle", verriet der Leinwand-Hottie. Er habe in den vergangenen Jahren einiges im Leben vernachlässigt, was er jetzt nachholen möchte. So wolle sich Jake stärker seiner Familie, seinen Freunden und der Liebe widmen – auch Kinder seien mittlerweile ein Thema: "Der Akt des Liebesspiels, um ein Kind zu machen – das sind die wahren Dinge im Leben."

Könnte er sich diesen Wunsch also bald mit seiner aktuellen Partnerin erfüllen? Immerhin soll die brünette Beauty im vergangenen Sommer bereits Jakes Familie kennengelernt haben. Und auch in einem früheren Interview in der amerikanischen TV-Show Sunday Today offenbarte der "Brokeback Mountain"-Darsteller, gern Vater werden zu wollen.

Getty Images Jeanne Cadieu, Model

Getty Images Jake Gyllenhaal im Juli 2019

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler



