Claudelle Deckert (46) kehrt ans TV-Set zurück! Seit 2001 steht die Schauspielerin in ihrer Rolle als Eva Wagner in der RTL-Soap Unter uns vor der Kamera. Ende März überraschte die gebürtige Düsseldorferin ihre Fans allerdings mit traurigen Neuigkeiten: Sie gönnte sich eine Auszeit von der Telenovela. Doch jetzt können die Zuschauer wieder aufatmen, das Warten hat ein Ende: Claudelle feiert ihr TV-Comeback!

In der Vorabendserie begab sich Claudelle alias Rechtsanwältin Eva auf eine Geschäftsreise nach Moskau. In einem Trailer zeigt der Sender RTL nun vorab erste Szenen von Evas Rückkehr in die Schillerallee – dabei ist nichts mehr wie zuvor: Mit Fokus auf ihre beruflichen Ziele tritt die selbstbewusste Geschäftsfrau in der Folge vom 25. Mai ihre Heimreise an. Nach ihrer Ankunft in der Kölner Heimat darf sich das Publikum vor den TV-Bildschirmen auf zahlreiche Intrigen und eine ordentliche Portion Drama gefasst machen!

Während ihrer Abwesenheit hat sich auch Claudelles Look verändert. Die 45-Jährige verabschiedete sich von ihrer schulterlangen Wallemähne und trägt stattdessen nun einen frechen Bob. Bereits kurz nach dem Salonbesuch präsentierte sich die Beauty ihrer Community mit neuer Frise.

