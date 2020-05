Ist bei ihnen jetzt alles anders als im TV? In der aktuellen Staffel von Germany's next Topmodel wurden die Zuschauer erwartungsgemäß immer wieder Zeuge von Unstimmigkeiten und Auseinandersetzungen zwischen den Kandidatinnen. In den letzten Folgen schien vor allem das Verhältnis zwischen Lijana und Jacky alles andere als liebevoll zu sein – doch wie sieht es damit kurz vor dem großen Finale aus? Im Interview mit Promiflash bestätigten beide Girls: Sie verstehen sich jetzt sogar ganz gut!

"Wir haben im Nachhinein noch mal darüber geredet und gesagt, dass alle Menschen Fehler machen. [...] Wir gehen damit erwachsen um und haben auch jetzt bei den Proben Spaß zusammen", erzählte Jacky gegenüber Promiflash über die Zusammenarbeit für den Showdown. Lijana zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden: "Wir sind eine coole, große Truppe und ohne die Mädels würde ich es nicht schaffen. Die bauen mich alle total auf und zaubern mir alle ein Lächeln ins Gesicht." Vor allem die Mädchen würden sie jetzt unterstützen, bei denen viele TV-Zuschauer das Gefühl gehabt hätten, dass es zwischen ihnen am meisten kracht. Damit seien neben Jacky auch ihre GNTM-Kolleginnen Maribel und Nadine gemeint.

Die meisten Unstimmigkeiten hätten sie allerdings bereits am Set geklärt. "Das, was der Zuschauer meistens nicht gesehen hat, ist, dass wir das häufig schon vor Ort geklärt hatten", berichtete Lijana von den Dreharbeiten. Auch Jacky war der Meinung, dass im Fernsehen nicht alle Hintergründe gezeigt wurden: "TV und Realität sind nun mal unterschiedlich. Das ist etwas, was alle Menschen da draußen wissen, aber nicht sehen wollen."

