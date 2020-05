Wie geht es nach Temptation Island weiter für Jacqueline Siemsen? Die Kuppelshow war für die Blondine nicht gerade von Erfolg gekrönt. Als Verführerin verdrehte sie dem vergebenen Calvin Kleinen auf Anhieb den Kopf. So sehr, dass der sich glatt von seiner Freundin Pia Peukmann trennte. Lange hielt die Romanze aber nicht zwischen den beiden an. Wie sehen nun Jackys Pläne für die Zukunft aus? Im Gespräch mit Promiflash enthüllte sie, ob sie mit Reality-TV endgültig abgeschlossen hat.

"Erst mal arbeite ich an meinem Onlineshop weiter. Also ich konzentriere mich schon auf meine eigenen Sachen", verriet die Blondine nun exklusiv gegenüber Promiflash. Sie würde also auf keinen Fall "auf der faulen Haut" rumliegen wollen, erklärte die Pole-Tänzerin. Ganz abgeneigt sei Jacky nicht gegenüber neuen Realityshows: "Wenn jetzt Angebote kommen, vielleicht sind ja auch schon welche gekommen, dann könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass man mich doch noch mal in dem einen oder anderen Format sieht", betonte sie. Eins sei aber sicher, sie wolle sich nicht auf eine Schiene festlegen. Abschließend ergänzte die Influencerin:

"Aber das Wesentliche lasse ich auch nicht aus den Augen."

Für Jacky dürften die letzten Wochen nicht leicht gewesen sein. Sie sprach ganz offen über die Trennung von Calvin. Die Untreue des Mitarbeiters eines Mobilfunkanbieters habe letztendlich zum Liebes-Aus geführt. "Er hat eindeutige Bilder verschickt und auch eindeutig über Sex geschrieben. Anhand mancher Chat-Verläufe hat man auch rausgehört, dass die sich schon getroffen haben oder dass sie sich treffen wollten, also sie hatten schon feste Tage abgemacht", berichtete sie gegenüber Promiflash.

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Ex-"Temptation Island"-Verführerin

TVNOW Calvin und Verführerin Jacky bei ihrem Temptation-Date

TVNOW Calvin und Jacky bei "Temptation Island"

