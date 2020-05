Was sagt Mateo Glotz zu Michelle Daniaux' neuem Flirt? Der Optiker und die Studentin stellten bei Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe. Diesem Test konnte ihre Liebe aber nicht standhalten und sie trennten sich noch während der Sendung. Jetzt soll Michelle wohl einen Flirt mit dem Show-Teilnehmer Eugen Lopez laufen haben. Und nun verriet sie Promiflash sogar, wie ihr Ex Mateo darauf reagiert.

Im Interview mit Promiflash erklärte Michelle: "Mateo weiß darüber Bescheid. Wir sind ja in freundschaftlichem Kontakt und sehen uns auch immer wieder, weil seine Schwester ein Baby bekommen hat. Die besuche ich natürlich auch." Der Innsbrucker bekomme deshalb auch mit, dass Eugen bei ihr anruft oder dass sie Nachrichten von ihm bekommt. "Mateo ist nicht der größte Fan von Eugen, aber er hat jetzt auch nichts gegen ihn. Ich glaube, dass er es nicht so cool findet, dass ich auf die Meinung von Eugen so viel Wert lege."

Eugen vermutet jedoch, dass Mateos Abneigung ihm gegenüber größer ist: "Der hasst mich, obwohl ich nichts gegen ihn habe." Das liege vor allem daran, dass er seine Sprüche während der Sendung zu persönlich genommen haben könnte. "Ich habe ihn ja nur objektiv nach dem beurteilt, was ich gesehen habe", stellte der 26-Jährige klar.

