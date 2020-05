Til Schweiger (56) und seine Freundin genießen eine Auszeit! Anfang des Jahres hatten der Schauspieler und die Blondine ihre Beziehung offiziell gemacht. Nur einen Monat später reiste das Paar bereits in einen ersten gemeinsamen Urlaub auf die Malediven. Im Netz präsentieren die beiden Turteltauben regelmäßig Schnappschüsse von ihrem Liebesglück. Jetzt grüßten Til und seine Liebste mit einem neuen Pärchenbild – vom Strandurlaub!

Seit ein paar Tagen entspannen Til und seine bessere Hälfte Sandra im ruhigen Örtchen Westerland auf der Urlaubsinsel Sylt. Freudestrahlend sitzen die beiden Turteltauben in einem Strandkorb am Wattenmeer und lächeln tiefenentspannt in die Kamera. "Soo schön", teilte der Regisseur seiner Community via Instagram mit. Auch Sandras kleines Hündchen ist beim Kurztrip an die Nordsee mit von der Partie.

Anfang März hatte das Paar bereits einen Familienurlaub mit Tils Tochter Luna (23) unternommen. Gemeinsam war das Trio für einige Tage nach Spanien gereist. Dabei schienen sich die 25-jährige Partnerin des "Kokowääh"-Darstellers und sein 23-jähriger Sprössling bestens zu verstehen.

