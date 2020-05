Was Ashley Benson (30) kann, kann Sarah Hyland (29) schon lange! Kurz nach der angeblichen Trennung von Cara Delevingne (27) präsentierte sich die Pretty Little Liars-Darstellerin mit einem ungewöhnlichen Look: Die Schauspielerin trägt ihre Haare seit einigen Tagen in einem grellen Pink. Fans vermuten, dass diese Typveränderung dem Liebes-Aus geschuldet ist. Mit einer solchen optischen Verwandlung zieht jetzt auch der Modern Family-Star nach: Sarah hat ihre Haare ebenfalls magenta gefärbt.

Die 29-Jährige konnte den Friseurbesuch offenbar nicht mehr abwarten und färbte sich ihre Mähne kurzerhand selbst. Das Ergebnis zeigte sie ihren Fans mit einer Bilderreihe auf Instagram. Sarahs schulterlanger Bob leuchtet in einem schönen Kirschrosa. "Ich habe das alles alleine gemacht", schreibt sie stolz zu dem Beitrag. Ihre Follower sind von dieser Verwandlung begeistert: "Wunderschön", "Ich liebe es" und viele Herz-Emojis sind unter den Kommentaren zu finden.

Ein Umstyling wegen Liebeskummer kann es bei Sarah definitiv nicht gewesen sein. Seit einigen Jahren geht die Beauty mit Wells Adams (36) gemeinsam durchs Leben. Seit Juli 2019 ist das Pärchen sogar verlobt und ihre große Hochzeit steht bald bevor. Im Netz zeigt sich Sarah mit dem einstigen The Bachelorette-Kandidaten immer wieder so verliebt wie am ersten Tag.

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland, Schauspielerin

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland



