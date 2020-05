Kein guter Start in die Karriere als Model? Erst vor einigen Tagen gewann Jacky die diesjährige Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel. Modelmama Heidi Klum (46) kürte den hübschen Rotschopf zur Siegerin und hatte auch noch eine besondere Überraschung parat – denn neben den gewohnten Preisen, durfte Jacky auch für eine große Kampagne von Philipp Plein (42) vor der Kamera stehen. Gerade dieser Job sorgt jetzt aber für ordentlich Aufruhr im Internet: Viele Fans kritisieren die ersten Bilder der Werbekampagne von Philipps Label!

"[Ich] finde die Kampagne, nach allem was ich sehe, einfach mehr als sexistisch", empörte sich ein Nutzer, nachdem Jacky auf ihrem Instagram-Account ein Video von der Arbeit am Set geteilt hatte. In diesem Clip trägt sie ein Abendkleid mit einem sehr hohen Schlitz und posiert lasziv auf dem Heck eines Sportwagens, während Philipp mit verschränkten Armen vor dem Auto steht. Gerade diese Darstellung sah der User sehr kritisch: "Der Macker, der sich mit einer Frau brüstet, die total objektifiziert wird." Allerdings sei vor allem Jacky hierbei die Leidtragende: "Jacky sieht toll aus wie immer, aber ich hoffe, sie bekommt in Zukunft auch Jobs mit mehr Aussagekraft und Relevanz."

Aber nicht nur das Konzept der Kampagne stieß auf negative Kritik, auch die Auswahl des Songs, der in dem Video zu hören ist, sorgte für Empörung bei Jackys Fans: "Das Lied dazu... bin sehr enttäuscht gerade." Dabei handelt es sich um den Titel "Gooba" von dem US-amerikanischen Rapper 6ix9ine (24), der vor allem durch seine frauenfeindlichen Texte und seine kriminelle Vergangenheit – insbesondere auch in Bezug auf Frauen – polarisierte.

MEGA Heidi Klum und GNTM-Kandidatin Jacky bei der amfAR-Gala in New York

Instagram / philippplein Philipp Plein, Modedesigner

Instagram / philippplein Philipp Plein, Modedesigner



