Diese Erfahrung haben sie sich unter der Haut verewigen lassen! Mit dem großen Finale vergangene Woche ist die lange Germany's next Topmodel-Reise 2020 mittlerweile Geschichte. Über Monate mussten sich die Topmodel-Girls in Challenges beweisen und sind dabei zu einem richtigen Team geworden. Das Erlebte werden die Kandidatinnen nie vergessen und das haben sie sich nun auch verewigt: Die GNTM-Mädels um Maureen und Anastasia (20) tragen nun dasselbe Tattoo!

Auf Instagram teilt Nasty ein paar Schnappschüsse von dieser ziemlich coolen Aktion. "Wie ihr unschwer erkennen könnt, waren wir beim Tätowierer in Berlin und haben uns ein Tattoo stechen lassen, was uns verbindet und doch trotzdem für jeden einzelnen steht", betitelt die Beauty ihren Beitrag mit den Tätowierungen der Girls. Sowohl die 20-Jährige als auch Sarah P. (20) tragen den Schriftzug "so she did" (zu Deutsch: "so hat sie es einfach getan") auf ihren Rippenbogen. Maureen entschied sich für eine andere Stelle – ihr Tattoo ist auf der Rückseite ihres Oberarmes zu finden.

Spontan war die Tattoo-Session aber ganz und gar nicht. "Wir haben uns schon in L.A. überlegt, was es wohl sein könnte und das ist es nun geworden", schreibt die GNTM-Fünfte in ihrem Post weiter. Wie findet ihr den neuen Körperschmuck der Mädels? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / anastasia.gntm2020.official Sarah P. und Maureen beim Tätowierer in Berlin

Instagram / anastasia.gntm2020.official GNTM-Girls mit ihrem Partner-Tattoo

Instagram / maureen.gntm2020.official Sarah P. und Maureen, GNTM-Teilnehmerinnen 2020



