Damit hat Sarah Harrison (28) wohl nicht gerechnet. Ihr Mann Dominic (28) zieht vor allem mit seinen zahlreichen Tattoos die Blicke auf sich. Inzwischen hat der Personal Trainer seinen kompletten Oberkörper, Arme und Hände mit der Körperkunst verziert. Kürzlich hatte er mit seiner Internet-Community eine kleine Challenge gestartet: Sobald er die eine Million Follower auf Instagram geknackt hat, würde er sich "#TeamHarrison" tätowieren lassen. Dieses Ziel ist jetzt erreicht, und der 28-Jährige macht ernst: Seine Frau ist von dem Tattoo geschockt.

Dass Sarah offenbar dachte, ihr Partner meint diese Idee nicht ernst, zeigt auch ihre Reaktion. In einem YouTube-Video offenbart Dominic das neue Kunstwerk auf seiner Schulter: "Dein Ernst jetzt, Schatz?", meint die Ex-Der Bachelor-Kandidatin fassungslos und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen. "Ich habe gesagt, ich mache es", rechtfertigt sich Domi. Sarah ging davon aus, er mache es an eine weniger offensichtliche Stelle und etwas kleiner.

"Du hast schon eine Meise", erklärt sie ihren Ehemann im Spaß für verrückt. Dennoch finde sie die Abbildung cool und irgendwie ziemlich süß. "Team Harrison" habe sie in ihrer Karriere weit gebracht und würde die beiden auch weiterhin begleiten. Dass er es für immer und ewig auf seinem Körper verewigt und dann noch in dieser Größe, habe sie nicht vermutet.

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison im Mai 2020

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, 2020 in Dubai



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de