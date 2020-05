Justin Bieber (26) ist ein echter Fanboy! Der gebürtige Kanadier ist nicht nur einer der erfolgreichsten und beliebtesten Musiker der Welt, sondern seit einigen Jahren auch Modedesigner: Unter seinem Label Drew bringt der 26-Jährige lässige Mode auf den Markt. Erst kürzlich wurde der "Sorry"-Interpret erneut in einem Teil seiner eigenen Marke gesehen – und von dem Shirt prangte tatsächlich das Gesicht einer echten Hollywood-Beauty!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen den Blondschopf Ende Mai in Los Angeles. Im lässigen Look aus Baggy-Shorts, Anglerhut und T-Shirt schlenderte Justin durch die Gegend – doch der Aufdruck seines Oberteils stach dabei deutlich ins Auge: Auf das weiße Top war ganz deutlich das Bildnis von Drew Barrymore (45) gedruckt! Das Foto der heutigen Hollywood-Schauspielerin stammt aus dem weltberühmten Streifen "E.T. – Der Außerirdische", mit dem die damals Siebenjährige im Jahr 1982 ihren Durchbruch als Kinderstar feierte.

Dass Justin mit Drews Gesicht auf dem Shirt herumläuft, ist aber keine Willkür: Der Musiker soll ein großer Fan der Film-Diva sein – und hatte Anfang des Jahres sogar eine ganze Kollektion in Kooperation mit der 45-Jährigen herausgebracht. Sein Label sei jedoch nicht nach der US-Amerikanerin benannt, sondern nach seinem Zweitnamen Drew.

Juliano/X17online.com / ActionPress Justin Bieber, Mai 2020

Getty Images Drew Barrymore bei einer Spenden-Gala im November 2019

Collection Christophel, Action Press Drew Barrymore in "E. T. – Der Außerirdische"



