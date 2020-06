Da haben sich zwei gesucht und gefunden! Der US-amerikanische Football-Spieler Tom Brady (42) und das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (39) sind mittlerweile seit über elf Jahren verheiratet – bereits im Jahr 2009 gaben sich die beiden Stars das Jawort. Jetzt gab das Paar seinen Fans einen Einblick in die langjährige Beziehung – in einem süßen Video im Internet enthüllten sie dabei Details!

In einem Clip auf der Plattform TikTok spielten sie die sogenannte "Couple Challenge", die mittlerweile zu einem regelrechten Internettrend heranwuchs. Bei dem Spiel werden dem Pärchen verschiedene Fragen vorgelesen. Mit verschlossenen Augen müssen sie dann auf die Person zeigen, auf die die Frage besser zutrifft – also ein Beziehungscheck. Dabei lernten die Fans einiges über ihre beiden Lieblinge. Das Paar entschied beispielsweise, dass Tom "mehr trainiert ist", "mehr Aufmerksamkeit braucht", "am meisten Geld ausgibt" und "mehr Klamotten besitzt". Gisele "isst mehr", "singt besser" und "ist nerviger, wenn sie hungrig ist".

Ein zuckersüßes Detail, das vor allem besonders aufmerksamen Fans aufgefallen sein dürfte: Der zehnjährige Sohn des Paares, Benjamin, versteckte sich im Hintergrund und spielte fleißig mit. Zum Schluss bekamen ihn die Zuschauer dann sogar noch kurz zu sehen – und ihm schien die Challenge auch große Freude bereitet zu haben, denn er grinste über beide Ohren!

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met Gala 2019

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met Gala 2017

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Met Gala 2019



