War diese Ehe etwa schon seit Längerem zum Scheitern verurteilt? Während es zunächst nur Gerüchte waren, ist es seit wenigen Wochen traurige Gewissheit: Megan Fox (34) und Brian Austin Green (46) haben offenbar endgültig den Schlussstrich gezogen und gehen von nun an getrennte Wege. Wie jetzt bekannt wird, scheint die Schauspielerin allerdings schon länger mit dem Gedanken gespielt zu haben, die Beziehung zu beenden.

Bereits 2015 soll es zwischen Megan und Brian so sehr gekriselt haben, dass die 34-Jährige angeblich sogar schon damals die Scheidung eingereicht hatte. Nachdem sie wochenlang für den Film "Teenage Mutant Ninja Turtles" in New York vor der Kamera gestanden hatte, habe sie bei ihrer Rückkehr nach Los Angeles plötzlich die Beziehung zu ihrem Mann infrage gestellt. Besonders heikel an der Situation: Laut Page Six habe Brian zu diesem Zeitpunkt mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt.

Aufgrund einer nicht diagnostizierbaren Gehirnerkrankung war der Beverly Hills, 90210-Star vor fünf Jahren für sechs Monate ans Bett gefesselt gewesen. "Er konnte kaum den Kopf heben", verrät ein Insider jetzt dem Portal. Brian hatte sich zum Glück wieder erholt, kämpfte um Megan, und die beiden gaben sich noch eine Chance – mittlerweile hat die Brünette allerdings erneut ihren Ehering abgelegt.

Mike Coppola/Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin



