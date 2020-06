Ed Sheeran (29) hat ein schmackhaftes Hobby für sich entdeckt! Nicht nur wegen der aktuellen Gesundheitskrise verbringt der Weltstar momentan viel Zeit in seinen heimischen vier Wänden im englischen Suffolk – Ende des vergangenen Jahres kündigte der Sänger an, eine 18-monatige Auszeit von der Musik einlegen zu wollen. Scheinbar genug Zeit für den Rotschopf, um jetzt unter die Bierbrauer zu gehen: Ed stellt sein eigenes Bier hier, das er in seinem Pub ausschenken will!

Im The Lancaster Lock, Eds Pub, der sich auf seinem Vier-Millionen-Euro-Anwesen befindet, könnte man demnächst seinen Gerstensaft probieren. Angeblich habe der "Shape of You"-Interpret sich ein Anfänger-Kit zum Brauen bestellt und sei ganz begeistert vom herben Ergebnis. Ein Insider verriet dazu jetzt gegenüber The Sun: "Ed liebt sein Bier – vor allem seine Ales und Craft-Biere. Es macht ihm Spaß, seine eigenen Drinks herzustellen."

Und wie schmeckt das Gebräu aus dem Hause Sheeran? "Es ist gar nicht schlecht, aber er glaubt nicht, dass sich die großen Brauereien jetzt Sorgen machen müssen", erklärte die Quelle weiter. Der Pub, der zum Anwesen des 29-Jährigen gehört, ist nach Eds Frau Cherry Lancaster Seaborn (28) benannt und war vor wenigen Jahren noch eine Scheune: 2017 wurde sie zu der Bar umgebaut.

Getty Images Ed Sheeran

Getty Images Ed Sheeran im Februar 2018

Fred Duval / MEGA Ed Sheeran im Juli 2019

