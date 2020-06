Na, bahnt sich hier etwa schon das nächste Liebes-Comeback an? Im vergangenen August war bekannt geworden, dass sich Bella Hadid (23) und The Weeknd (30) erneut getrennt haben. Da das Model und der Musiker allerdings nicht das erste Mal einen Schlussstrich gezogen haben, war für viele Fans klar: Die zwei kommen wieder zusammen! Eine offizielle Bestätigung der Liebes-Reunion gab es bis jetzt zwar noch nicht, doch offenbar nähern sie sich momentan wieder an.

"Bella und The Weeknd waren kürzlich in Kontakt", erklärt neun Monate nach dem Liebes-Aus ein Insider gegenüber US Weekly. Ob sich die Laufstegbekanntheit und ihr Ex nur auf freundschaftlicher Basis wieder gut verstehen oder ob mehr dahintersteckt, ist nicht bekannt. Glaubt man allerdings einem anderen Informanten, der dem Portal bereits im Februar ein Interview gab, soll Bella tatsächlich noch Gefühle für den Sänger haben: "Sie empfindet noch immer etwas für ihn, und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen."

Selbst Bellas Mutter, Yolanda Hadid, hat die einstigen Turteltauben noch längst nicht abgeschrieben und erklärte nach der Trennung im August, wie gut das Verhältnis zu The Weeknd sei: "Sie sind Freunde geblieben. Er steht der Familie nach wie vor sehr nahe, und keiner weiß, was in zehn Jahren sein wird."

Instagram / bellahadid Bella Hadid und The Weeknd an seinem Geburtstag

Instagram / theweeknd Bella Hadid und The Weeknd

Getty Images Yolanda und Bella Hadid, Oktober 2016



