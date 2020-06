Monella Caspars Outfitwahl bei Shopping Queen kommt nicht gut an! Am vergangenen Sonntag versuchten die Modedesignerin sowie neben ihr die Kinderbuchautorin Sarah Settgast, die Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter und der Designer Robin Rayanian einen kompletten Look zum Thema Colour-Blocking zusammenstellen. Die Berlinerin hatte sich für eine knallige Kombination aus Korsett-Oberteil und pinkfarbenem Rock entschieden. Doch dass sie ihren Style mit einem rosafarbenen Pelz um die Schultern abrundete, kam bei Showjuror Guido Maria Kretschmer (55) überhaupt nicht gut an!

"Ich bin kein Fan von dem Pelz! Ich weiß, du wirst am jüngsten Tag irgendwann im Nirvana gebissen werden. Das werden die Füchse sein!", machte Guido der Designerin unverblümt klar. Mit seiner Meinung war der 55-Jährige nicht alleine – auch Monellas Konkurrenten fanden das Accessoire nicht in Ordnung. "Ich habe ein Problem mit echtem Fell. Das mit dem Pelz hat mich wirklich gestört", erklärte etwa Lilo. Und was sagte Monella zu der Kritik? "Ich finde es toll und habe da jetzt auch kein schlechtes Gewissen."

Nicht nur Monella musste bereits Gegenwind wegen ihrer Vorliebe für Pelz einstecken: Auch Jennifer Lopez (50) sorgte im vergangenen Jahr für einen Shitstorm, als sie eine dicke Jacke aus echtem Tierfell trug. "Ich mag J.Lo echt gern, und dann sehe ich Bilder wie diese hier", hatte nur einer von vielen Daily Mail-Lesern kritisch auf ihren Mantel reagiert.

Frederic / Future Image Monella Caspar und Benny Hiller

TVNOW / Constantin Ent. Lilo von Kiesenwetter, Sarah Settgast, Monella Caspar und Robin Rayanian bei "Shopping Queen"

MEGA Jennifer Lopez, Dezember 2019



