Leigh-Anne Pinnock (28) hat allen Grund zur Freude: Ihr Freund Andre Gray machte ihr zum vierten Jahrestag einen Heiratsantrag, den sie mit "Ja" beantwortete. Verständlich, dass sich die Little Mix-Sängerin derzeit begehrt und wohl in ihrer Haut fühlt. Und deshalb kein Problem damit hatte, sich nur in einem Bikini-Höschen im heimischen Garten ablichten zu lassen und die Pics auf Social Media zu veröffentlichen. Womit die Brünette nach dem Upload sicher nicht rechnete: Ihre Mutter meldete sich – und war nicht sehr erfreut über die Oben-ohne-Schnappschüsse!

"Ich hab die Bilder gepostet und meine Mutter meinte nur: 'Leigh-Anne! Das ist ein bisschen zu viel!'", erzählte der Girlband-Star jetzt im Interview mit The Mirror. Damit sind die Fotos auf Instagram gemeint, auf denen sie ihre Kehrseite in ihrer eigenen Bikini-Kollektion präsentiert. Doch ihre Mutter scheint nicht die einzige Kritikerin der Werbung in eigener Sache gewesen zu sein. Auch Leigh-Annes Schwester habe sich beschwert. "Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Andererseits haben andere Leute sicher Schlimmeres angestellt als ich", stellte die "Black Magic"-Interpretin fest.

Tatsächlich zeigt sich die gebürtige Britin im Netz gern mal körperbetont: Vor allem auf Strandfotos darf ihre Bademode nicht fehlen – allerdings trug Leigh-Anne auf allen Impressionen bislang ein Ober- und ein Unterteil. "Brüste bestehen aus Fett. Wer hat sie sexualisiert? Es ist dein Körper, mach damit, was du willst", rechtfertigte sich die Chartstürmerin kürzlich in einem weiteren Interview, als sie für ihre knappen Bühnenoutfits kritisiert wurde.

