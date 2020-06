Georgina Fleur (30) und ihr Verlobter Kubilay Özdemir haben Das Sommerhaus der Stars nach nur drei Tagen verlassen! Der genaue Grund für ihren freiwilligen Auszug aus der Promi-WG ist bisher noch unbekannt, doch angeblich soll der Auslöser ein Mega-Streit zwischen den Bewohnern gewesen sein. Das selbst ernannte It-Girl kann sich nun der Gruppe der frühzeitigen Aussteiger anschließen: Diese Promi-Paare warfen in den letzten vier Staffeln das Handtuch.

In der ersten Ausgabe der beliebten Reality-Sendung wollten der Sänger Hubert Kah (59) und seine Partnerin Ilona Magyar die Chance, zum "Promipaar 2016" gekürt zu werden, plötzlich nicht mehr nutzen. So hatte es Ilona an ausreichend Zigaretten in der Show gefehlt. In der vergangenen Staffel zogen schließlich gleich zwei Paare vorzeitig aus der Villa aus: Schauspielerin Jessika Cardinahl und ihr Freund Quentin Parker. Letzterer hatte sich mit mehreren Po-Attacken gegenüber Mitbewohnerinnen bei seinen Konkurrenten unbeliebt gemacht. Auch DSDS-Star Menowin Fröhlich (32) hatte vom "Sommerhaus" die Nase voll: Er verließ mit seiner Partnerin Senay Ak (29) das Format, um sich wieder um die gemeinsamen Kinder kümmern zu können.

Für ordentlich Zündstoff sorgten in der jetzigen Staffel Andrej Mangold (33) und Evanthia Benetatou (28). Sie kennen sich noch aus der Kuppelshow Der Bachelor von 2019, in der die ehemalige Flugbegleiterin vergeblich um die letzte Rose des Basketballprofis gekämpft hatte. Der entschied sich damals für Evas Mitstreiterin Jennifer Lange (26). Mit ihr tritt er jetzt in dem Format gegen die anderen Paare an.

TV NOW Jessika Cardinahl und Quentin Parker beim Auszug aus dem Sommerhaus

TVNOW / Max Kohr Senay Ak und Menowin Fröhlich

Getty Images/Matthias Nareyek; Instagram / evanthiabenetatou Collage: Andrej Mangold und Eva Benetatou



