Zu welchem Star gehört wohl diese Körpermitte? Ein paar kleine Tipps: Die Dame steht regelmäßig vor der Kamera und spielt in der bekannten Telenovela "Sturm der Liebe" mit. Außerdem stammt sie aus Hamburg. Im Oktober 2019 ging ihr größter Wunsch in Erfüllung: Sie wurde endlich Mutter. Seitdem ist ihr Sohn ihr ganzer Stolz. Doch welche Promi-Lady steckt hinter diesem Schnappschuss und präsentiert hier ihre schlanke Silhouette?

Es handelt sich um Viola Wedekind (42), die auf Instagram jetzt ein Bild von ihrem After-Baby-Bauch teilte. Zu dem Foto schrieb die Schauspielerin: "Mal ehrlich, eine Schwangerschaft verlangt dem Körper viel ab und macht ihn nicht schöner." Deshalb sei sie froh darüber, dass ihr Bauch trotzdem immer noch okay sei – denn sie würde sie nicht regelmäßig Sport treiben, enthüllte die 42-Jährige. Ihrer Meinung nach sollten sich Frauen nicht so verrückt machen oder unter Druck setzen lassen, was die Figur angeht. Bei Violas Fans kommt der Post auf jeden Fall gut an: Sie loben nicht nur ihr Foto, sondern auch ihr Statement in Sachen Schwangerschaft und Körperwahrnehmung.

Trotz all der Strapazen, die eine Geburt für den weiblichen Körper mit sich bringt, ist die Mutter des kleinen Philos Lou mehr als happy. In einem vergangenen Interview mit Promiflash verriet die Hamburgerin: "Manchmal kann ich mein Glück einfach immer noch nicht fassen." Für sie sei der Kleine ein Geschenk und ein Wunder.

