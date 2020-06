Bei Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) laufen die Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren! Ende April hielt der Schlagerstar um die Hand der Influencerin an. Am 2. August wollen sie sich ganz romantisch in Las Vegas das Jawort geben. Sowohl ihre Trauung, als auch die dazugehörigen Vorbereitungen lassen die beiden von einem Kamerateam begleiten – so auch diesen besonderen Moment: Laura und Michael haben sich ihre Eheringe ausgesucht!

In der vierten Folge der Doku "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" erklärt die 19-Jährige, dass sie ganz genaue Vorstellungen habe, welches Schmuckstück ihr Schatz am Finger tragen solle: "Ich möchte nicht, dass Michael jetzt irgendwelche Diamanten trägt, deswegen habe ich die Steine übernommen." Aus diesem Grund ist sein Ring sehr schlicht gehalten, während Lauras Ring komplett mit Diamanten besetzt ist – und der haut ihren zukünftigen Gatten richtig um: "Das sieht so richtig schön aus. Guck mal, jeder einzelne Stein ist auch noch in einer eigenen Fassung für sich eingebracht."

Darüber hinaus haben sich die beiden auf die Innenseite ihrer Schmuckstücke den Namen des jeweils anderen sowie das Hochzeitsdatum eingravieren lassen. Aus welchem Material die Ringe gefertigt wurden, wurde jedoch nicht verraten. Wegen des silbernen Schimmers lässt sich aber vermuten, dass es sich dabei um Platin oder Weißgold handelt. Aus Letzterem besteht auch Lauras Verlobungsring.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Mülle im Juni 2020

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller im März 2020 in Köln



