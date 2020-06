Endlich Zeit zu zweit und ohne Kamera! Vergangenen Sommer gaben sich Cindy (31) und Alexander bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne sich vorher kennengelernt zu haben. Nach der Trauung ging es für die beiden in die Flitterwochen auf Bali – ihr Honeymoon wurde, wie die Hochzeit, von Kameras begleitet. Nun verreisten Cindy und Alex zum ersten Mal nach der Show als Ehepaar miteinander!

Via Social Media ließ die 31-Jährige ihre Follower an dem Trip teilhaben: "Erster gemeinsamer Urlaub (abgesehen von unserer kamerabegleiteten Hochzeitsreise und einer Nacht London)", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Dazu veröffentlichte die Berlinerin einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Mann, der auch verriet, wohin die Reise ging: Die Fernsehbekanntheiten verschlug es in den Europapark.

Ob es für die beiden Turteltauben nächstes Jahr auch noch einen zweiten Honeymoon gibt? Immerhin werden sie sich an ihrem zweiten Hochzeitstag im Sommer 2021 erneut das Jawort geben. "Unsere zweite Hochzeit wünschen wir uns etwas anders als unsere erste: unaufgeregter; die Zeit mit den Familien und Freunden soll im Vordergrund stehen; kein großes TamTam, aber dennoch schön und stilvoll", verriet die ehemalige Marine-Offizierin auf der Foto- und Videoplattform.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

Instagram / alex.hadeb Alexander und Cindy Riedel

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy von "Hochzeit auf den ersten Blick", März 2020



