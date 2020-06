Wie läuft es eigentlich in Melissas (24) Liebesleben? Vergangenen Herbst versuchte die Brünette auf Love Island ihr großes Liebesglück zu finden – und seit Montag kann man ihr dabei sogar erneut zuschauen: Die Kuppelshow-Folgen werden aktuell im Fernsehen wiederholt. So viel sei gesagt: Richtig erfolgreich wollte das für den Zuschauer-Liebling damals nicht verlaufen. Ihr Couple Danilo Cristilli (23) entschied sich letztendlich gegen sie. Und auch danach sollte es in Sachen Männersuche nicht funktionieren: Ihr kurzzeitiger Flirt mit Pietro Lombardi (28) scheiterte nach wenigen Treffen und auch die Beziehung zu Köln 50667-Star Richard Heinze sollte nicht von Dauer sein. Promiflash hakte mal bei Melissa nach, wie es nun um ihren Beziehungsstatus steht!

Hat sie das Dating-Fieber schon wieder gepackt? Ende März wurde es offiziell: Die 24-Jährige und ihr Freund Richard gehen wieder getrennte Wege. Im Interview mit Promiflash plauderte Melissa nun über ihre Gemüts- und Liebeslage nach dem ganzen Trubel: "Ich bin derzeit sehr glücklich, aber ein Mann spielt hierbei keine Rolle", stellte die Influencerin daraufhin selbstbewusst klar.

Weder Danilo noch Pietro oder Richard hätte Melissa wohl kennengelernt, wenn sie nicht an "Love Island" teilgenommen hätte. Bereuen will sie ihre Zeit in der Villa aber trotz der Pleiten auf keinen Fall – sie habe diese Erfahrung in vielerlei Hinsicht weitergebracht: "Ich habe mich weiterentwickelt und habe das Glück, mich auf Instagram entfalten zu dürfen. Es stehen auch noch einige Projekte an, welche mir eine Menge Spaß bereiten", erklärte die Sympathieträgerin.

RTL II Melissa und Danilo im Flur der "Love Island"-Villa

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Melissa im Januar 2020

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin



