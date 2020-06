Cathy (32) und Mats Hummels (31) feiern heute ihre Liebe! Vor genau fünf Jahren haben die Designerin und der Fußball-Profi sich ihr Jawort gegeben. Anlässlich ihres Hochzeitstags veröffentlichten die Eltern des kleinen Ludwig Hummels (2) heute auch schon ein hübsches Foto, das offenbar an ihrem großen Tag entstanden war. Jetzt enthüllte die 32-Jährige ein weiteres Detail zu ihrem halbrunden Jubiläum: Mats hat Cathy ein superromantisches Geschenk gemacht!

Das Präsent postete die Beauty jetzt superstolz auf Instagram: Cathy hat ein riesiges Herz aus Rosen bekommen – in der Mitte des Gestecks bilden einige weiße Rosen passend zu ihrem Hochzeitstag eine Fünf. Ganz klar: Cathy liebt es! "Heute wurde ich überrascht... #HatMirDenTagVersüßt", schreibt sie zu einem Grinse-Selfie mit ihrem Geschenk.

Ob Cathy hiermit einmal mehr beweisen will, dass zwischen ihr und Mats alles in Ordnung ist? Nachdem es zuletzt Trennungsgerüchte um die beiden gegeben hatte, betonte sie in ihrer Botschaft zum Hochzeitstag: "Es gibt in jeder langen Beziehung – wir sind seit 13 Jahren zusammen – Höhen und Tiefen, aber wisst ihr, was das Wichtigste ist: Zu lernen, was wahre Liebe bedeutet und was wirklich wichtig ist, im Leben."

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im April 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Designerin und Influencerin



