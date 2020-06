Was für eine schöne Geste für die kleine Gianna Floyd! Ende Mai kam der Vater der Sechsjährigen brutal zu Tode. George Floyd wurde von einem Polizisten die Kehle abgedrückt – woraufhin er erstickte. Nach dem entsetzlichen Vorfall, der die ganze Welt bewegte, gedachten viele Stars der Familie des Verstorbenen sowohl mit Worten als auch mit finanzieller Unterstützung. Nun wurde auch Musikikone Barbra Streisand (78) von einer der Halbwaisen angerührt!

Auf neuen Fotos auf Giannas Instagram-Account könnte sie gar nicht mehr strahlen! Den Grund für ihr Lächeln hält sie stolz in die Kamera: "Danke für mein Paket, Barbra. Ich bin nun eine Disney-Aktionärin – dank dir! Die Bilder halten nicht nur das Zertifikat der Walt Disney Company fest – Gigi konnte sich auch über einen Brief und zwei Studioalben der "Yentl"-Darstellerin freuen. Sie ist nun Besitzerin von "My Name Is Barbra" und "Color Me Barbra".

Auch wenn das junge Mädchen momentan wohl nicht den Wert der Disney-Aktien einschätzen kann, wurde ihr damit tatsächlich ein kostbares Geschenk gemacht: Sie entwickeln sich bekanntlich besonders gut. Ein kürzlich gesendeter CNBC-Bericht sprach im Hinblick auf eine Spanne von zehn Jahren sogar von einer Gesamtrendite von 370 Prozent.

Anzeige

Instagram / giannapinkfloyd_ Gianna Floyd im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand, Musikerin

Anzeige

Instagram / giannapinkfloyd_ George Floyds Tochter Gianna Floyd

Habt ihr schon einmal von Disney-Aktien gehört? Ja, natürlich! Nein, noch nie! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de