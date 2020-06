Da muss man aber genau hingucken! Für Hollywood-Star Joaquin Phoenix (45) und seine Partnerin Rooney Mara (35) lief es in den vergangenen Monaten richtig rund. Nicht nur, dass der Schauspieler für seine Rolle in dem Kinohit Joker einen Oscar mit nach Hause nehmen durfte – im Mai sorgte das Paar für noch mehr tolle Schlagzeilen: Einem Insider zufolge sollen Joaquin und Rooney zum ersten Mal Eltern werden. Nun wurde die Schauspielerin nach den News in der Öffentlichkeit gesichtet.

Paparazzi erwischten die 35-Jährige jetzt bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Dabei nahm sich Rooney offenbar Zeit für sich und besuchte das Cristina Radu European Spa. Den am Straßenrand wartenden Fotografen macht sie allerdings einen Strich durch die Rechnung – Babybauchschnappschüsse? Fehlanzeige! Die Beauty hatte ihre Wölbung auf den unter weiten Klamotten versteckt: Sie trug lässige Jeans und einen locker geschnittenen Pulli.

Bislang bestätigten Rooney und Joaquin die Schwangerschaft selbst noch nicht, ein Insider plauderte vor einigen Wochen jedoch spannende Details aus. Er verriet gegenüber Page Six, dass Rooney bereits im sechsten Monat sei. Im Mai war die schlanke Brünette plötzlich mit einem auffällig weiten T-Shirt unterwegs.

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara auf einem Event in New York im April 2018

P&P / MEGA Rooney Mara und Joaquin Phoenix in Los Angeles

Christopher Polk/Getty Images Rooney Mara auf der Premiere zu "Don't worry, weglaufen geht nicht"



