Sind Ashley Benson (30) und G-Eazy (31) nun wirklich ein Paar? Seit Wochen heizen die Schauspielerin und der Sänger die Gerüchteküche um eine vermeintliche Beziehung an. Vor wenigen Tagen begleitete der Musiker die Beauty sogar zur Hochzeit ihrer Schwester. Dort lernte er die Familie der Blondine kennen. Jetzt lassen die beiden ihre Fans erneut spekulieren: Ashley und G-Eazy wurden bei einem Rendez-vous gesichtet!

Paparazzi sichteten die beiden am vergangenen Sonntag bei einem romantischen Dinner in Hollywood. Bei ihrem Abendessen im Außenbereich eines Lokals in Los Angeles werfen sich Ashley und Gerald Earl Gillum, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, immer wieder verliebte Blicke zu. Während des Aufenthalts trafen die beiden Turteltauben auch noch auf Riverdale-Darstellerin Lili Reinhardt, die ebenfalls in der Gegend unterwegs war.

Die Chemie zwischen Ashley und G-Eazy scheint definitiv zu stimmen. Mit freudestrahlenden Gesichtern verlassen die beiden das Restaurant und spazieren die Straße entlang. Ob zwischen ihnen mehr als nur Freundschaft ist? Bei den vergangenen Treffen wurden der TV-Star und der "No Limit"-Interpret bereits beim Händchen halten und Knutschen erwischt.

MEGA Ashley Benson und G-Eazy, Juni 2020

MEGA G-Eazy, Ashley Benson, Lili Reinhardt und ihre Begleitung, Juni 2020

MEGA Ashley Benson und G-Eazy, Juni 2020



