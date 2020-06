Ist Ashley Benson (30) jetzt in einer neuen Beziehung oder nicht? Schon seit Wochen wird spekuliert, ob der Pretty Little Liars-Star einen neuen Partner hat – dabei soll es sich um keinen geringeren als Rapper G-Eazy (31) handeln. Immer wieder werden sie von Paparazzi abgelichtet – ob knutschend im Auto oder bei einem Spaziergang in Malibu, die beiden zeigen sich ganz ungeniert in der Öffentlichkeit. Jetzt wurden Ashley und G-Eazy erstmals Händchen haltend gesichtet.

Zusammen schlenderten der "I Mean It"-Interpret und die Schauspielerin in gemütlicher Sportbekleidung durch die Straßen von Los Angeles und begaben sich anschließend auf eine kleine Shopping-Tour. Ashley und G-Eazy wurden dann dabei entdeckt, wie sie Hand in Hand einen Laden verließen. Sie tauschten trotz der Fotografen Zärtlichkeiten aus und wirkten vertraut. Bisher hat jedoch keiner von beiden die Gerüchte über ihre Liebesbeziehung bestätigt.

Ashley war bis vor Kurzem noch mit Cara Delevingne (27) zuammen, ihr gemeinsamer Weg trennte sich jedoch Anfang Mai. Ein Insider offenbarte gegenüber Hollywood Life, dass die 30-Jährige nach dem Beziehungsende nun erst mal eine Ablenkung suche und keine ernsthaften Absichten habe. Da schien G-Eazy genau das Richtige für die Schauspielerin zu sein.

P&P / MEGA G-Eazy und Ashley Benson

Rachpoot/P&P/MEGA G-Eazy und Ashley Benson, Mai 2020

Craig Barritt / Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne



